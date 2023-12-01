شكرا لقرائتكم خبر عن هيثم شعبان: الانضباط الفنى أهم مكاسب مباراة البلدية.. وخلقنا فرصا كثيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب هيثم شعبان، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الداخلية، عن رضاه على أداء لاعبيه والنتيجة التى تحققت اليوم بالتعادل السلبى أمام فريق الداخلية فى الجولة السابعة من مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وقال شعبان فى تصريحات عقب المباراة، "الحمد لله على الأداء والنتيجة، أهم مكسب فى مباراة اليوم هو الانضباط التكتيكى والفنى للاعبين، والالتزام بالنواحى الفنية والتعليمات، ونسعى لتطوير الأداء بشكل أفضل فى قادم المباريات".

وأضاف، "الداخلية كان قريبا من التسجيل فى أى وقت بالمباراة، ونجحنا فى خلق أكثر من فرصة وفقا لما هو مُتفق عليه فى خطة وطريقة الإعداد للقاء".

وعن قبوله عرض الداخلية أنهى حديثه قائلًا، "نادى الداخلية بيتى، ولعبت له منذ 20 عامًا، وعملت فيه مدربًا وفزت ببطولات على مستوى الناشئين، أعمل مع مجلس إدارة يقدر النجاح ويسعى إليه، وقادرون على تحقيق شيء مميز هذا الموسم، لأننا نعمل فى جو أُسرى أهم ما يميزه الثقة والإخلاص".