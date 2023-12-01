البلجيكي فلايني يودّع الملاعب الصينية

الرياص - اسماء السيد - بكين: وصف لاعب الوسط البلجيكي مروان فلايني النجم السابق لفريق مانشستر يونايتد الانكليزي السنوات الخمس التي قضاها في صفوف شاندونغ تايشان بأنها من بين أفضل السنوات في مسيرته خلال وداعه العاطفي للدوري الصيني لكرة القدم.

وكان فلايني (36 عاما) أعلن في أيلول/سبتمبر إنه سيترك النادي الواقع في شمال شرق الصين، لكن من دون أن يحدد مستقبله، حيث ذكرت بعض التقارير أنه سيعتزل.

وكتب البلجيكي عبر صفحته الرسمية على إنستغرام "هذه لحظة عاطفية بالنسبة لي لأنه حان الوقت لأقول وداعا"، قائلا إنه يشعر "بألم في قلبي".

واضاف لمتابعيه البالغ عددهم 2.5 مليون "خلال السنوات الخمس الماضية عشت بعضا من أفضل اللحظات في مسيرتي".

87 مباراة دولية

فاز لاعب خط الوسط الدولي السابق (87 مباراة دولية، 18 هدفا) بلقب الدوري الصيني مع شاندونغ في عام 2021، كما توّج بالكأس المحلية ثلاث مرات.

وأردف فلايني الذي قضى ست سنوات في مانشستر يونايتد بين عامي 2013 و2019 قبل مغادرته إلى الصين "أنا أيضا سعيد للغاية ويشرفني اكتشاف الصين وثقافتها المذهلة. لقد أخبرت عائلتي وأصدقائي مرات عديدة أن السنوات التي أمضيتها في الصين (بالطبع باستثناء فترة فيروس كورونا، التي كانت صعبة على الجميع) كانت من بين أفضل السنوات التي قضيتها في مسيرتي".

وتألق فلايني بقميص فريقه بتسجيله ثلاثية "هاتريك"، جميعها بضربات رأسية، في ثماني دقائق خلال مباراة بالدوري الصيني عام 2020، بعد أن أمضى ثلاثة أسابيع في مستشفى جراء اصابته بفيروس كورونا.