الامارات | بريطانيا تتصدر سباق السرعة في "جائزة الفجيرة" لزوارق "الإكس كات"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تصدر الزورق البريطاني بقيادة السائقين سكوت وليامس ومارتن كتمبيلا منافسات سباق السرعة لبطولة العالم للزوارق السريعة "الإكس كات" ضمن "جائزة الفجيرة الكبرى"، والتي ينظمها نادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية.

وحل الزورق الايطالي بقيادة الشقيقين روزاريو وجسيبى دي كولا في المركز الثاني بينما حل زورق الإمارات (فزاع) بقيادة عارف الزفين ونادر بن هندي في المركز الثالث.