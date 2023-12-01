الهلال السوداني يهزم الترجي التونسي.. ويشعل المنافسة في المجموعة الثالثة بدوري الأبطال

ياسر رشاد - القاهرة - حقق فريق الكرة الأول بنادي الهلال السوداني الفوز على نظيره الترجي التونسي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، في اطار مباريات الجولة الثانية من درحلة دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

نتيجة مباراة الهلال السوداني والترجي التونسي في دوري الأبطال



واحرز الدولي ياسين مرياح التقدم مدرافع فريق الهلال بهدف عكسي قبل أن يسجل الغربال الهدف الثاني للهلال السوداني من ضربة جزاء في الدقيقة 15.

وسجل الترجي التونسي هدف تقليل الفارق عن طريق الغامبي كيبا سوى في الدقيقة 59 قبل أن يعود الهلال لتسجيل ثالث أهدافه من خلال ابدو ندايي في الدقيقة 78 من عمر المباراة.

الهلال السوداني

وكان الهلال خسر في مباراته الأولى أمام بيترو أتلتيكو الأنجولي بهدف نظيف، فيما فاز الترجي على النجم الساحلي بهدفين نظيفين.

فيما خسر ميدياما الغاني أمام الأهلي بثلاثة أهداف نظيفة، بينما انتصر شباب بلوزداد على نظيره يانج أفريكانز التنزاني بثلاثية نظيفة.

ويحتل الترجي صدارة المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط، خلفه بيترو أتلتيكو بنفس عدد النقاط، فيما يظل الهلال والنجم الساحلي دون نقاط.

فيما فشل ميدياما ويانج أفريكانز في تحقيق الثلاث نقاط في المجموعة الرابعة، ويتصدر المجموعة الأهلي خلفه بلوزداد.

