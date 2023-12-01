شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الزمالك يستنكر تصريحات وكيلة اللاعبين بشأن زيزو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر مجلس إدارة نادى الزمالك، بيانًا رسميًا للرد على التصريحات التى أدلت بها وكيلة اللاعبين نور العيسوى خلال استضافتها فى برنامج "زملكاوى" والخاصة بأحمد سيد زيزو، وإنه يجب عليه الرحيل عن القلعة البيضاء، وجاء نص البيان كالتالى..

يستنكر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب والقناة الرسمية للنادي شكلاً وموضوعاً تصريحات وكيلة اللاعبين في برنامج "زملكاوي" حلقة الخميس 30 نوفمبر 2023، بشأن أحمد مصطفى "زيزو" لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، والتي جاءت على لسانها، وتتحمل وكيلة اللاعبين مسئوليتها الكاملة.

ويعلن مجلس إدارة نادي الزمالك أن التصريحات التي أدلت بها وكيلة اللاعبين هي المسئولة عنها تماماً فيما يخص أحمد مصطفى "زيزو" أحد أبرز الأعمدة الأساسية والعناصر الرئيسية في صفوف فريق الكرة بالنادي.

وإذ تهيب قناة الزمالك أنها لا تتدخل في محتوى حديث ضيوفها و تؤكد في الوقت ذاته اعتذارها عن ما بدر من الضيفة خلال الحلقة، وإحالة المُعد المسؤول عن الفقرة للتحقيق.