شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل السلبى يحسم الشوط الأول بين البنك الأهلى وسيراميكا بدورى Nile والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسم التعادل السلبى نتيجة الشوط الأول بين فريقى البنك الاهلى وسيراميكا في المباراة التي تقام بينهم حاليا على استاد بتروسبورت، ضمن مباريات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile".

وشهدت أحداث الشوط الأول سيطرة على الكرة من قِبَل لاعبى فريق سيراميكا، وإهدار فرص محققة للتهديف، أبرزها انفراد محمد عنتر بالحارس محمد أبوجبل ليسددها ضعيفه في يد الحارس بالدقيقة 32، بينما لم يقدم لاعبو فريق البنك الأهلى المستوى المطلوب منهم، حيث لم يتمكنوا من بناء هجمة واحدة طوال النصف الأول من اللقاء.

وخاض فريق البنك الأهلى بقيادة طارق مصطفى المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد أبوجبل.

خط الدفاع: محمود الجزار، أيمن أشرف، إسحاق يعقوبو، محمد بسيوني.

خط الوسط: محمد فتحي، سعيدو سيمبوري، أحمد النادرى، أحمد مدبولى، إبراهيم حسن.

خط الهجوم: كريم بامبو.

بينما جاء تشكيل فريق سيراميكا بقيادة أيمن الرمادى كالتالى:

حراسة المرمى: محمد بسام

خط الدفاع: محمد شكري - احمد رمضان بيكهام - چاستيس آرثر- أحمد هاني.

خط الوسط: محمد إبراهيم - صديق ايجولا - محمد عادل - محمد توني - محمد عنتر.

خط الهجوم: أحمد ريان.