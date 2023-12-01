شكرا لقرائتكم خبر عن معتمد جمال للاعبى الزمالك: ثقتى بكم بلا حدود والجميع يتحمل المسئولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد معتمد جمال القائم بأعمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع اللاعبين على هامش التدريبات الجماعية التي أقيمت عصر اليوم الجمعة، استعداداً للقاء سوار الغيني في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وقال معتمد جمال في حديثه مع اللاعبين: "في البداية أهنئكم على الفوز في مباراة مودرن فيوتشر الأخيرة في مسابقة الدوري، والالتزام بتعليمات الجهاز الفني".

وأضاف القائم بأعمال المدير الفني: "الجميع هنا يتحمل المسؤولية، وثقتي في رجال الفريق لا حدود لها، و علينا الآن التركيز في مباراة سوار الغيني".

وأكد معتمد جمال في ختام حديثه مع اللاعبين على صعوبة مواجهة بطل غينيا، وشدد على ثقته في قدرة لاعبي الزمالك على تخطي المنافس، في ظل ظهور جميع اللاعبين بصورة جيدة في الفترة الأخيرة.

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع نظيره سوار الغيني في التاسعة مساء يوم الأحد المقبل باستاد السلام، في إطار مباريات الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.