شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر يخوض أول تدريباته فى ليبيا استعدادا للقاء الهلال بالكونفدرالية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاص فريق مودرن فيوتشر، أول تدريباته في ليبيا، مساء اليوم الجمعة، تحت قيادة البرتغالي ريكاردو فورموسينيو، استعدادًا لمواجهة الهلال الليبي بالكونفدرالية الأفريقية.

ويحل فريق مودرن فيوتشر ضيفًا على الهلال الليبي يوم الأحد المقبل على ملعب ستاد شهداء بنينا ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

جاء تدريب مودرن فيوتشر على ملعب الهلال الليبي في مدينة بنغازي، على أن يخوض تدريبه الأخير غدًا السبت على ملعب المباراة "ملعب استاد شهداء بنينا".

وضمت بعثة مودرن فيوتشر 22 لاعبا، هم: محمود جنش، أحمد يحيى، محمد طارق، باسم علي، محمد عبد السلام، علي الفيل، عمر كمال، محمد ربيعة، محمد فاروق، غنام محمد، محمد نصير، محمد صادق، عمر محمد، باباتوندي بيلو، عبد الكبير الوادي، كاجالي درامي، علي زعزع، هشام عادل، احمد عاطف، أيمن الصفاقسي، مروان محسن، عمر السعيد. ورافق الفريق كل من: أيمن منصور عضو مجلس إدارة نادي مودرن فيوتشر ورئيس البعثة رفقة هيثم عرابي الرئيس التنفيذي للنادي والمهندس هشام حافظ. ويتصدر اتحاد الجزائر مجموعة مودرن فيوتشر برصيد 3 نقاط، ويليه مودرن فيوتشر بنفس الرصيد، بينما يأتي سوبر سبورت الجنوب أفريقي في المركز الثالث، وأخيراً الهلال الليبي بدون نقاط في مؤخرة المجموعة.



مران مودرن فيوتشر (1)



مران مودرن فيوتشر (2)