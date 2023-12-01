شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات بدنية قوية للإسماعيلى استعدادا لمواجهة البنك الأهلى فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

واصل فريق الإسماعيلى بقيادة إيهاب جلال، اليوم الجمعة، الاستعداد لمواجهة البنك الأهلي، المقرر لها الثلاثاء المقبل، فى إطار منافسات الأسبوع الثامن من مسابقة دوري Nile.

وشهد المران تدريبات بدنية قوية من أجل رفع الحالة البدنية للاعبين بمشاركة كل اللاعبين، ويسعى إيهاب جلال لتجهيز اللاعبين بشكل قوى في محاولة لاستعادة نغمة الانتصارات الغائبة عن الفريق منذ الفوز على الاتحاد السكندرى، وذلك عقب السقوط أمام بيراميدز بهدفين مقابل هدف، في إطار منافسات الجولة السابعة من دوري Nile.

ويستعيد فريق الإسماعيلى، خدمات عبد الرحمن مجدى لاعب وسط الدراويش أمام البنك الأهلي في المباراة المقرر لها الثلاثاء المقبل، فى إطار منافسات الأسبوع الثامن من مسابقة دوري nile.

وغاب عبد الرحمن مجدي عن الإسماعيلى أمام بيراميدز بعدما عاني من تورم والتهابات في وجهه بعد خلع ضرسه، الأمر الذي منعه من المشاركة في المواجهة الماضية التي خسرها الفريق بهدفين مقابل هدف.

ويحتل الإسماعيلى المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 4 نقاط، بعدما لعب 7 مباريات فاز في لقاء وتعادل في مثله خسر في 5 مواجهات، وسجل لاعبوه 7 أهداف وتلقت شباكه 11 هدفا.