مونديال تحت 17 سنة: مالي تحرز المركز الثالث على حساب الأرجنتين

الرياص - اسماء السيد - باريس: أحرز المنتخب المالي المركز الثالث في كأس العالم تحت 17 سنة، بفوزه على نظيره الأرجنتيني بثلاثية نظيفة الجمعة في سوراكارتا الأندونيسية.

وسجّل ثلاثية مالي إبراهيم ديارا (9)، مامادو دومبيا (45)، وحميدو ماكالو (48).

ويأتي هذا الفوز كمكافأة عن الأداء الجيد لمالي التي خسرت في نصف النهائي أمام فرنسا (2-1)، في البطولة التي ستصبح سنوية اعتباراً من العام 2025 بحسب ما أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الجمعة.

وتُقام المباراة النهائية بين فرنسا وألمانيا السبت، في مسعى من الـ"ديوك" للثأر من الـ"مانشافت" الذي ظفر بكأس أوروبا بركلات الترجيح في حزيران/يونيو الماضي.