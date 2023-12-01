موعد مباراة الأهلي ويانج أفريكانز.. والقناة الناقلة.. والتشكيل المتوقع

الشارقة - اميمة ياسر - يستعد الأهلي لمواجهة يانج أفريكانز التنزانى فى السادسة مساء غدٍ، السبت، على ملعب بين يامين مكابا بدار السلام ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

يقع فريق الأهلى في المجموعة الرابعة من عمر دوري أبطال أفريقيا برفقة أندية شباب بلوزداد الجزائرى ويانج أفريكانز الجنوب أفريقى وميدياما الغانى.

حقق المارد الأحمر انتصاراً بثلاثية دون رد على ميدياما الغانى في أول جولة من دور المجموعات باستاد السلام.

تشكيل الأهلي المتوقع:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: على معلول، ياسر ابراهيم، رامي ربيعة، محمد هاني.

في خط الوسط: مروان عطية، أليو ديانج، إمام عاشور.

في خط الهجوم: حسين الشحات، محمود عبد المنعم كهربا، بيرسي تاو.

القناة الناقلة

تذاع المباراة حصريا على قناة بي ان سبورتس ٤.