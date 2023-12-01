الهلال يحسم ديربي الرياض ويبتعد بالصدارة عن النصر

ياسر رشاد - القاهرة - حسم الهلال ديربي الرياض بعد فوزه بثلاثة أهداف دون رد على حساب غريمه التقليدي النصر، في المواجهة التي جمعت بينهما مساء اليوم الجمعة على لعب الملك فهد الدولي لحساب الجولة الخامسة عشرة من الدوري السعودي للمحترفين.

ثنائية الهلال جاءت بتوقيع كل من سافيتش وميتروفيتش في الدقائق 64، 89، 92 من عمر المباراة.

وشهدت المباراة حالة طرد واحدة كانت من نصيب علي البليهي مدافع الهلال في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.

بهذه النتيجة ابتعد الهلال بصدارة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 41 نقطة ويليه النصر في المركز الثاني برصيد 34 نقطة.

بدأ الهلال المباراة بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: ياسين بونو

الدفاع: سعود عبد الحميد – علي البليهي – كوليبالي – محمد البريك

الوسط: سيرجي سافيتش – روبن نيفيز - مالكوم

الهجوم: ميشايل – ميتروفيتش – سالم الدوسري

بينما بدأ النصر المباراة بالتشكيل الآتي:

حارس المرمى: نواف العقيدي

الدفاع: سلطان الغنام – محمد الفتيل – لابورت – تيليس

الوسط: فوفانا – أوتافيو – بروزوفيتش

الهجوم: تاليسكا – رونالدو – ساديو ماني