بايرن ميونخ يعلن إصابة السنغالي بونا سار بالرباط الصليبي

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني، إصابة النجم السنغالي بونا سار بقطع في الرباط الصليبي.

ويغيب بونا سار عن بايرن ميونخ منذ نحو أسبوعين بعد تعرضه لإصابة خلال التدريبات الجماعية وتبين لاحقًا أنها قطع في الرباط الصليبي للركبة، ويعتمد الفريق البافاري ومدربه توماس توخيل على كونراد لايمر في مركز الظهير الأيمن.

ومن المتوقع أن يغيب بونا سار عن بايرن ميونخ لمدة تصل لنحو 6 أشهر.

وأصدر بايرن ميونخ بيانا رسميا لتوضيح إصابة بونا سار وجاء كالتالي"بونا سار أصيب بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي في ركبته اليسرى أثناء التدريبات. وخضع الظهير السنغالي لعملية جراحية بالفعل يوم الجمعة وبالتالي سيغيب عن الملاعب خلال الأشهر المقبلة".

وكان بايرن ميونخ قد تعادل في مباراته الأخيرة بدوري أبطال أوروبا مع كوبنهاجن الدنماركي بهدف لمثله في الجولة الخامسة من دور المجموعات.