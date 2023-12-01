فيديو.. هدف ملغي للنصر ورونالدو يعترض

ياسر رشاد - القاهرة - ألغى الطاقم التحكيمي لمباراة الهلال والنصر هدف سجله كريستيانورونالدو، بداعي وجود اللاعب في وضعية تسلل أثناء تسجيل الهدف.

جاء هدف التقدم للهلال عن طريق اللاعب سافيتش في الدقيقة 64 من عمر المباراة.

وظهر الدولي البرازيلي نيمار جونيور الدعم لفريقه الهلال في مباراته أمام النصر، في ديربي الرياض.

وقام الدولي البرازيلي بنشر صورة له عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وهو يتابع مباراة الهلال أمام نظيره النصر، حيث أشار نيمار بعلامته المعهود عليها.

وكان نيمار قد تعرض للإصابة خلال الفترة الماضية لإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة خلال أحد مواجهات منتخب بلاده السيلساو، ليتأكد غيابه عن الهلال لمدة طويلة.