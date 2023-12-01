سيراميكا كليوباترا يفوز على البنك الأهلي بهدف نظيف في الدوري المصري

ياسر رشاد - القاهرة - تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا امن تحقيق فوزا مهما على نظيره البنك الأهلي بهدف دون رد، خلال المواجهة التي أقيمت بين الفريقين ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

أحداث اللقاء..

وسجل أحمد ياسر ريان الهدف الأول لصالح سيراميكا في الدقيقة 55 بعد تلقيه تمريرة سحرية من محمد عنتر.

كشفت الآشعة التي أجراها اللاعب أحمد قندوسي لاعب فريق سيراميكا كليوباترا، عن تعرضه لجزع في الرباط الداخلي للركبة، خلال ودية الفريق أمام الجونة، التي أقيمت مساء الجمعة، على ملعب بتروسبورت في التجمع الخامس.

كما كشفت التقارير الطبية عن تعرض حسين حسني لاعب سيراميكا كليوباترا، لخلع في الكتف، وجار تحديد فترة علاج وتأهيل كلا اللاعبين، تمهيدًا لعودتهما للتدريبات الجماعية.

جدول ترتيب مسابقة دوري نايل بعد انتهاء الاسبوع السابع



1- الأهلي 13 نقطة

2- بيراميدز 13نقطة

3- مودرن فيوتشر 12نقطة

4- زد اف سي 12نقطة

5- الاتحاد 11نقطة

6- إنبي 10نقطة

7- طلائع الجيش 10نقطة

8- الجونة 9نقطة

9- سيراميكا كليوباترا 10 نقاط

10ـ المصري 9نقطة

11ـ الزمالك 8نقطة

12- بلدية المحلة 8

13- سموحة 8 نقاط

14- الإسماعيلي 4

15- فاركو 4

16- الداخلية 4

17- البنك الأهلي 3

18- المقاولون العرب 2