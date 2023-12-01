خبير تحكيمي: الهلال يستحق ركلة جزاء أمام النصر

أكد الخبير التحكيمي محمد كمال، أن فريق الهلال يستحق ركلة جزاء أمام النصر، خلال الشوط الأول من مباراة ديربي الدوري السعودي.

ولعب الهلال ضد النصر، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري السعودي للمحترفين، مساء اليوم الجمعة الموافق الأول من شهر ديسمبر الجاري، على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية.

وحسم التعادل السلبي، نتيجة الشوط الأول من مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضد النصر، في ديربي دوري روشن السعودي.

أقرأ أيضًا.. جماهير الهلال تستفز رونالدو في ديربي الرياض

وقال ‏محمد كمال ريشة المحلل التحكيمي في تصريحات لصحيفة “الرياضية”، إن الدقيقة 20 من زمن الشوط الأول، شهدت دفعة من لابورت على ميشايل بالذراع في منطقة الرقبة.

وأوضح أن لابورت منه لاعب الهلال بوضوح من الاستمرار في التنافس على الكرة داخل منطقة جزاء النصر.

واختتم:”كان يجب على غرفة الفيديو تنبيه الحكم لوجود خطأ يستدعي احتساب ركلة جزاء لصالح الهلال”.