ترتيب الدوري السعودي بعد فوز الهلال على النصر في ديربي الرياض

تغلب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال على نظيره النصر بثلاثية نظيفة في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم الجمعة، بالجولة 15 من الدوري السعودي.

والتقى الهلال مع نظيره النصر مساء اليوم على ملعب الملك فهد الدولي، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وجاءت أهداف الهلال عن طريق كلًا من، سيرجي سافيتش، ألكساندر ميتروفيتش بالدقائق 64، 89، 92 من عمر المباراة.

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بتلك النتيجة يعزز نادي الهلال صدارة ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 41 نقطة، فيما توقف رصيد النصر عند 34 نقطة في المركز الثاني.

ترتيب الدوري السعودي 2023 – 2024

وإليكم جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين بعد فوز الهلال على نظيره النصر ضمن منافسات الجولة 15:

1- الهلال – 41 نقطة

2- النصر – 34

3- الأهلي – 30

4- الاتحاد – 28

5- التعاون – 25

6- الفتح – 24

7- الاتفاق – 23

8- ضمك – 21

9- ألفيحاء – 19

10- الوحدة – 19

11- الشباب – 16

12- الرياض – 16

13- الطائي – 14

14- الخليج – 13

15- أبها – 13

16- الأخدود – 10

17- الرائد – 9

18- الحزم – 8