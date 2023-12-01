غضب وبيان ناري من الزمالك بسبب زيزو .. القصة الكاملة لأزمة تصريحات وكيلة اللاعبين

أثارت نور العيسوي وكيلة اللاعبين، الجدل وغضب عارم على منصات التواصل الاجتماعي، بعد تصريحاتها بشأن احتراف أحمد سيد زيزو نجم الزمالك، والعرض السعودي.

واشعلت العيسوي فتيل الأزمة، خاصة بعدما أصبح حديثها متصدر منصات التواصل الاجتماعي، وأشعل غضب جماهير الزمالك ومجلس الإدارة برئاسة حسين لبيب.

العيسوي تورط نادي الزمالك بتصريحات مفاجئة

وحلت نور العيسوي وكيلة اللاعبين، ضيفة على قناة الزمالك في الساعات الأولى من صباح أمس الأربعاء، وأطلقت تصريحاتها النارية.

وقالت العيسوي في تصريحاتها:” “أحترم عقول جماهير الكرة بشكل عام خاصة جماهير الأهلي والزمالك مصدر المتعة الحقيقية لكرة القدم، وأتمنى لهم التوفيق في المحافل الدولية سواء كان كأس العالم للأندية أو البطولات القارية المختلفة”.

وأضاف:” كوكيلة لاعبين لا يهمني سوى المنتخب الوطني لذا يجب على الأندية المصرية منح الفرصة لنجومها بالاحتراف في أندية أوروبا لصناعة أكثر من محمد صلاح جديد في ضوء تطوير الكرة المصرية والارتقاء بها خلال الأعوام المقبلة”.

وتابعت:” ليس من شأني تفريغ الأندية المصرية من نجومها كما يشاع سواء عن زيزو نجم الزمالك أو محمد الشناوي حارس الأهلي.. زيزو تلقى عروضًا من الدحيل القطري والشباب وناد مصري، ولكن الزمالك رفض، وزيزو موهبته تستحق الاحتراف خارج مصر “.

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بيان ناري من نادي الزمالك على تصريحات العيسوي

واصدر الزمالك بيانا رسميا للرد على الأزمة، وذلك بعد انفعال جماهير الزمالك، والتي أشعلت غضب الجماهير لتتدخل إدارة القلعة البيضاء سريعًا وتحتوي الأمر.

ردود أفعال غاضبة من جماهير الزمالك على تصريحات العيسوي

وشنت جماهير الزمالك حملة غضب على منصات التواصل الاجتماعي، وقال آحدهم:” لما يتقال كده فى قناة النادى عن زيزو منلومش بقا القنوات التانية لما تتكلم عن بيع زيزو، ولا عن أبو زيزو لما يصدر عنه تصريحات.. ملحوظة نور العيسوى اللى بتتكلم أهلاوية “.

من هي نور العيسوي المثيرة للجدل؟

تعد نور العيسوي من أصغر وكلاء اللاعبين الذي ظهروا على الساحة في السنوات الأخيرة، بعدما كانت لاعبة كرة قدم لسنوات قليلة في صفوف وادي دجلة، الريال وكازابلانكا.

وأعلنت أن الأمر في وكالة اللاعبين بدأت عندما تولت أزمة لاعب في سن صغير ونجحت في احترافه في إحدى الأندية لتستكمل الطريق بعد ذلك إلى أن وصل إلى نادي الجونة.

وأبدت العيسوي انزعاجها عندما كان اسمها سببًا في إثارة الجدل، معلنة أنها اشتهرت كرجل بسبب اسمها، قبل أن تظهر على منصات التواصل الاجتماعي.