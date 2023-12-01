ترتيب هدافي الدوري السعودي بعد فوز الهلال على النصر.. رونالدو في الصدارة

استمر البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم النصر في صدارة ترتيب هدافي الدوري السعودي رغم خسارة فريقه أمام الهلال في قمة مباريات الجولة 15.

وخسر النصر أمام الهلال بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جرت بينهما على ملعب الملك فهد الدولي، ضمن منافسات الجولة 16 من بطولة الدوري السعودي.

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ويتصدر رونالدو ترتيب هدافي الدوري السعودي برصيد 15 هدفًا، ويأتي في المرتبة الثانية ألكسندر ميتروفيتش نجم الهلال برصيد 11 هدفًا.

ترتيب هدافي الدوري السعودي

1/ كريستيانو رونالدو (النصر): 15 هدفًا.

2/ ألكسندر ميتروفيتش (الهلال): 13 هدفًا.

3/ مالكوم أوليفيرا (الهلال)، جورج نكودو (ضمك)، كريم بنزيما (الاتحاد): 9 أهداف.

4/ فراس البريكان (الأهلي)، أنديرسون تاليسكا (النصر)،، بيرنارد مينساه (الطائي): 8 أهداف.

5/ سالم الدوسري (الهلال)، موسى ديمبيلي (الاتفاق)، مراد باتنا (الفتح): 7 أهداف.

6/ ساديو ماني (النصر)، رياض محرز (الأهلي).

وعزز نادي الهلال صدارة لترتيب الدوري السعودي عقب فوز في مباراة الديربي برصيد 41 نقطة، فيما يحتل النصر المركز الثاني برصيد 34 نقطة.