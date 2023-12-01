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تعليق ساخر من مدحت شلبي على لقطة رونالدو وماني مع البليهي في الديربي

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كريستيانو رونالدو - النصر ضد الهلال - الدوري السعودي

- النصر ضد الهلال - الدوري السعودي

لقطت كاميرات مباراة النصر ضد الهلال، والمقامة حاليًا بين الفريقين، لقطة طريفة جمعت علي البليهي مع الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو وزميله ساديو ماني.

ويلتقي النصر مع الهلال حاليًا في ديربي الرياض، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من الدوري السعودي للمحترفين، على ملعب الملك فهد الرياضي.

وخلال المباراة، سقط علي البليهي لاعب الهلال أرضًا، ليذهب إليه الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم النصر ويستفزه بابتسامة ساخرة.

وبعد استعادة توازنه، بدا البليهي منفعلًا، ويتحدث مع كريستيانو رونالدو بانفعال، ليرد عليه البرتغالي بطريقة ساخرة بإشارة فقط لزيادة الحديث، وجاء السنغالي ساديو ماني من الخلف يواصل استفزاز نجم الهلال.

وعلق مدحت شلبي على اللقطة قائلًا:” البليهي متعصب وماني راح قال له اهدى ياحبيبي.. رونالدو بيقول للحكم انت كل شوية نديها للهلال الهلال.. قالوا والله ماحصل “.

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ويلتقي الفريقان حاليًا، في رحلة الصراع على صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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