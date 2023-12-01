الهلال يضرب النصر بثلاثية ويبتعد بصدارة الدوري السعودي

حقق فريق الهلال الفوز على حساب نظيره النصر، بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد، في ديربي الدوري السعودي لموسم 2023-2024.

ولعب الهلال ضد النصر، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري السعودي للمحترفين، مساء اليوم الجمعة الموافق الأول من شهر ديسمبر الجاري، على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية.

وحسم التعادل السلبي نتيجة الشوط الأول، حيث شهد العديد من المحاولات الهجومية من جانب الفريقين ولكنها لم تؤتي ثمارها وتتحول إلى أهداف.

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وشهد الشوط الثاني، انتفاضة من جانب الهلال، حيث أحرز سافيتش الهدف الأول في الدقيقة 64 من رأسية رائعة، وبعد دقائق قليلة أحرز رونالدو التعادل لـ النصر ولكن ألغاه الحكم لوجود تسلل.

ونجح ميتروفيتش في تسجيل الهدف الثاني لصالح الهلال في الدقيقة 89، قبل أن يضيف الثالث في الدقيقة 90+2.

وتعرض البليهي للطرد في الدقيقة 90+3، بعدما استفز جماهير النصر، حيث ذهب داخل الشباك ووضع يديه في مستوى رأسه وكإنه لا يرى الجماهير بعد الهدف الثالث.

كما شهدت الدقائق الأخيرة من المباراة هدف ملغي لصالح النصر.

وبتلك النتيجة يرتفع رصيد الهلال إلى 41 نقطة في صدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي، فيما يقع النصر في الوصافة برصيد 34 نقطة.