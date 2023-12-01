ميتروفيتش يقود هجوم الهلال ضد النصر في ديربي الرياض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

يواجه الهلال نظيره النصر في الثامنة مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من الدوري السعودي للمحترفين "روشن".

وأعلن البرتغالي جورجي جيسوس المدير الفني للهلال تشكيل الفريق كالآتي:

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: سعود عبد الحميد - كاليدو كوليبالي - علي البليهي - محمد البريك

خط الوسط: سيرجي سافيتش ميلينكوفيتش - روبن نيفيز - سالم الدوسري - مالكوم - ميشائيل

خط الهجوم: ألكساندر ميتروفيتش

ويتصدر الهلال السعودي جدول ترتيب الدوري السعودي، فيما يأتي النصر في المركز الثاني.

ويغيب عن قائمة الهلال نيمار بعد تعرضه للإصابة بقطع في الرباط الصليبي مع منتخب البرازيل.

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