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رونالدو يقود هجوم النصر في مواجهة الهلال في الديربي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

يحل النصر ضيفا على الهلال في الثامنة مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من الدوري السعودي للمحترفين "روشن".

وأعلن لويس كاسترو المدير الفني للنصر السعودي تشكيل الفريق للديربي كالآتي:

حراسة المرمى: نواف العقيدي

خط الدفاع: سلطان الغنام - علي لاجامي - إيمريك لابورت - ألكيس تيليس

خط الوسط: عبدالله الخيبري - أوتافيو مونتيرو - بروزوفيتش - أندرسون تاليسكا

خط الهجوم: ساديو ماني -

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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