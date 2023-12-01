"كنت متأكدا أنني سأصبح بطلاً".. وثائقي ميسي عن كأس العالم 2022

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

تحدث النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي الأمريكي عن ذكريات الفوز بكأس العالم 2022، مشيرا إلى أنه كان انتصار شخصي له.

قال ميسي خلال فيلم وثائقي بمناسبة مرور عام على كأس العالم: "كنت متأكدًا من أنني سأصبح بطلاً للعالم، كان لدي شيء كنت أعلم أن الله أرادني أن أصبح بطلاً للعالم وأنه سوف يمنحني إياه".

تابع: "لقد وثقت بذلك دائمًا، كان هناك العديد من الحجارة الكبيرة طوال الطريق لأنني قضيت وقتًا سيئًا للغاية، ولكن في النهاية حدث ما حدث، إنه بمثابة انتصار بالنسبة لي لأنني غيرت هذا الوضع وانتصرت لكل شعب الأرجنتين".

أضاف: "في مرحلة ما، تم استجوابي حول كل ما قيل، اليوم 95 أو 100 بالمئة من الأرجنتينيين يحبونني وهذا أمر جميل".

واصل: "مباراة هولندا، لم ألعب بشكل قوي، يزعجني عندما يتحدث الناس خارج الملعب ولا يحترمون منافسهم، لم أكن هكذا قط".

اختتم ميسي: "أعتقد أن فان جال فعل ذلك عن قصد، كما تحدث حارس المرمى أيضًا، أنا لا أحب تلك الأشياء".

شكك المدير الفني الهولندي فان جال في نزاهة فوز الأرجنتين بكأس العالم 2022.

يذكر أن ليونيل ميسي حقق الفوز ببطولة كأس العالم قطر 2022 مع منتخب الأرجنتين.

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