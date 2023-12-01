فانتازي.. من هو أفضل كابتن للجولة الرابعة عشر من الدوري الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

يحلل كشافة الدوري الإنجليزي إحصائيات مهاجم مانشستر سيتي إيرلينج هالاند والمصري محمد صلاح، لتسهيل على مدربي فانتازي أختيار "كابتن" للجولة الرابعة عشر.

ويتمتع كل من محمد صلاح (13 مليون جنيه إسترليني) وإيرلينج هالاند (14 مليون جنيه إسترليني) بفرصة الحصول على الكثير من النقاط في الجولة 14 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويخوض الثنائي مباريات جيدة على أرضه، حيث يستضيف صلاح نظيره فولهام ويستضيف هالاند فريق توتنهام هوتسبير الذي يفتقد كلا لاعبي قلب الدفاع الأساسيين.

تحليل إحصائيات الثنائي آخر 4 مباريات في الدوري

يتجه هالاند وصلاح إلى الجولة المقبلة كأفضل اللاعبين تحقيقا للنقاط في فانتازي خلال الأسابيع الأربعة الأخيرة من الدوري.

وشارك النرويجي في سبعة أهداف، حيث سجل خمسة وصنع هدفين، وحقق 40 نقطة في تلك الفترة.

وسجل صلاح ثلاثة أهداف وقدم تمريرة حاسمة، ولم يفشل في المشاركة بالأهداف سوى مرة واحدة، وحقق 31 نقطة.

ولدى هالاند ضعف عدد التسديدات، والكرات داخل منطقة الجزاء، والفرص الخطيرة مقارنة بصلاح في آخر أربع مباريات.

ويتميز لاعب ليفربول المصري بأفضل نسبة تحويل للأهداف، حيث سجل ثلاثة من تسديداته الثمانية، وتفوق أيضًا في التمريرات، حيث قدم تسع تمريرات مفتاحية مقابل أربع تمريرات لهالاند.

تحليل إحصائيات صلاح وهالاند على أرضهم منذ بداية الموسم

مع ذلك، تظهر الإحصائيات هنا أن صلاح أكثر من منافس لمهاجم السيتي إيرلينج هالاند، ولعب كلاهما ست مباريات، وتفوق نجم ليفربول بـ 63 نقطة مقابل 44 نقطة للنرويجي.

ومشاركة صلاح في الفرص الخطيرة، على وجه الخصوص، تصب في صالحه، حيث أتيح للمصري 11 فرصة مقابل ستة لهالاند، ويتقدم عليه أيضًا بصناعة أربع فرص خطيرة مقابل واحدة.

تقييم دفاعات الخصم آخر أربع مباريات

يمكن أن يساعد تحليل إحصائيات دفاعات الخصوم، مدربي فانتازي عن طريق تحديد أي نقاط ضعف يجب استهدافها.

ولهالاند الأفضلية عندما يتعلق الأمر بأحدث الإحصائيات.

وفي حين لم يحافظ أي من زائري الثنائي على شباكه نظيفة في آخر أربع مباريات، استقبل توتنهام عددًا أكبر من الأهداف والتسديدات داخل منطقة الجزاء وفرص خطيرة أكثر من فولهام.

وأثر غياب قلبي الدفاع كريستيان روميرو وفان دي فان بسبب الإيقاف والإصابة بشكل كبير على خيارات أنجي بوستيكوجلو، حيث أشرك توتنهام أربعة لاعبين في خط الدفاع مراكزهم الأساسية أظهرة وليس قلوب دفاع في خسارتهم أمام أستون فيلا الأسبوع الماضي.

ومع ذلك، تلقى فولهام أربع تسديدات على المرمى أكثر من فريق هوتسبير في هذه الجولة.

تقييم دفاعات الخصم خارج أرضه منذ بداية الموسم

في حين نجح كل من فولهام وتوتنهام في الحفاظ على شباكهما نظيفة في مباراتين خلال رحلاتهما، لكن سمح فريق فولهام بمزيد من الفرص لمضيفيهم.

واستقبلوا 22 فرصة خطيرة و44 تسديدة على المرمى، مما يضعهم بين أسوأ ثلاثة فرق في كلتا الإحصائيات، مما يزيد من فرص صلاح بتحقيق الكثير من النقاط.

إذن من هو أفضل كابتن؟

يشير تحليل الإحصائيات إلى أن الجولة المقبلة ستشهد تألق محمد صلاح وإيرلينج هالاند.

ويتمتع هالاند بأفضلية واضحة عندما يتعلق الأمر بآخر أربع مباريات، في حين أن صلاح لديه الأفضلية في الأرقام منذ بداية الموسم.

في النهاية، من الممكن أن يكون أداء ليفربول هو الذي يمنح صلاح أفضلية طفيفة، مع قدرته الشاملة على المشاركة في فرص خطيرة على أرضه أكبر بكثير من قدرة هالاند.