فانتازي.. من هم أفضل اللاعبين في خط دفاع أرسنال؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

يحلل كشافة الدوري الإنجليزي احصائيات مدافعي أرسنال، من أجل التسهيل على مدربي فانتازي تحديد أفضل اللاعبين في الخط الخلفي للجانرز خلال الفترة المقبلة.

كان من الصعب تحقيق الشباك النظيفة هذا الموسم، لكن مدربي فانتازي الدوري الإنجليزي يريدون الاستثمار في دفاع آرسنال من أجل مبارياتهم الجيدة المقبلة.

وحقق فريق ميكيل أرتيتا قبل مباراته على أرضه ضد ولفرهامبتون، ست شباك نظيفة واستقبل 10 أهداف خلال أول 13 جولة في موسم 2023/24.

ونتيجة لذلك، أصبح أولكسندر زينشينكو (5.1 مليون جنيه إسترليني) وويليام ساليبا (5.5 مليون جنيه إسترليني) من بين اللاعبين الخمسة الأكثر شراءً للجولة الرابعة عشر.

وتسلط الأرقام والإحصائيات الضوء على عروض أرسنال القوية في خط الدفاع منذ بداية الموسم.

ويعد خط دفاع الجانرز الأقل استقبالا لـ التسديدات على المرمى والتسديدات بالرأس والكرات من الركلات الثابتة في الدوري الإنجليزي.

ويحتل الجانرز أيضًا المرتبة الأولى من حيث تلقي شباكهم أقل عدد من التسديدات والكرات داخل منطقة الجزاء والفرص الخطيرة.

ويمنحهم جدول أرسنال المقبل الكثير من الفرص لتقديم المزيد من المردودات الدفاعية، الأمر الذي سيجعلهم أهدافًا رئيسية لمدربي فانتازي في الفترة المقبلة.

وكان ويليام ساليبا هو اللاعب الأفضل في خط دفاع أرسنال في المراحل الأولى من موسم 2023/24.

الفرنسي يحتل المركز الثاني في قائمة المدافعين الأكثر تحقيقا للنقاط في فانتازي، حيث حقق 61 نقطة بفضل هدف وتمريرة حاسمة وست شباك نظيفة.

ونقطة واحدة فقط تفصل بين الظهيرين بن وايت وأولكسندر زينشينكو، مع تفوق النجم الإنجليزي عليه بـ54 مقابل 53.

وأسلوب اللعب الشامل للثنائي ساعدهم على تحقيق نقاط المكافأة "البونص"، حيث يمتلك بن وايت وزينشينكو 16 نقطة إضافية مقارنة بسبع نقاط لساليبا وزميله في قلب الدفاع جابرييل.

وفي الوقت نفسه، حقق حارس المرمى ديفيد رايا 35 نقطة خلال ثماني مباريات منذ حصوله على دور أساسي في الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي.

وتم تمييز ساليبا عن زملائه في خط الدفاع من قبل مدربي فانتازي، بسبب مشاركته في جميع دقائق لعب أرسنال منذ بداية الموسم وحتى الآن.

ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن بن وايت شارك أساسيًا في أول 11 مباراة وكان متقدمًا على ساليبا بـ 53 نقطة مقابل 46 قبل تعرضه لإصابة قبل الجولة الثانية عشر.

وفي هذه الأثناء، برز زينشينكو كلاعب رئيسي بعد تعافيه من الإصابة ليبدأ أول مباراة له هذا الموسم في الأسبوع الرابع.

ومجموع نقاطه البالغ 51 نقطة يحتل المرتبة الثانية بعد 66 نقطة لكيران تريبير (7 مليون جنية إسترليني) بين المدافعين خلال تلك الفترة، حيث بدأ الأوكراني تسعًا من آخر 10 مباريات لأرسنال، ومتوسطه البالغ 5.6 أفضل بشكل ملحوظ من أي مدافع منافس.

وعلى النقيض من ذلك، أثبت جابرييل أنه مصدر قلق كبير، حيث عادل البرازيلي مشاركات زينشينكو التسعة، لكنه بلغ متوسطه 3.7 نقطة فقط.

وتضيف عروض ديفيد رايا المميزة عددًا أكبر من الخيارات المتاحة لمدربي فانتازي، ومتوسطه البالغ 4.4 نقطة في المباراة هو نفسه تمامًا كما كان في الموسم الماضي، عندما كان حارس المرمى صاحب أعلى النقاط في فانتازي.

من هو المدافع المميز في تهديد مرمى الخصم؟

الأرقام والإحصائيات تصب في صالح زينشينكو هنا، إجمالي 11 تسديدة و12 تمريرة مفتاحية، يحتلون المركز الأول بين لاعبي خط دفاع أرسنال الأربعة.

وعلى الرغم من عدد دقائقه الكبيرة، تمكن ساليبا من تسديدتين فقط داخل منطقة الجزاء، وهو أقل من أي منافس له في هذا التحليل.

وفي الواقع، فإن جابرييل هو الذي كان يتمتع بأكبر قدر من التهديد على المرمى من مسافة قريبة، حيث سدد ست كرات داخل منطقة الجزاء.

في حين أن تمريرات بن وايت العشرة المفتاحية تمنحه المركز الثاني، فإن متوسطه البالغ تمريرة مفتاحية لكل 95 دقيقة أبطأ قليلاً من 64 دقيقة لزينشينكو.

إذًا، من هو الاختيار الأفضل؟

يجب أن يلعب جدول أرسنال المزدحم دورًا في كيفية تقييم مدربي فانتازي لخط دفاع الجانرز، مع مشاركة الفريق في ثمان مباريات خلال الشهر الجاري.

ولن يكون هناك مفاجأة إذا كان ساليبا، المملوك لأكثر من 34 في المائة من مدربي فانتازي، هو الذي يبدأ كل تلك اللقاءات.

في حين أن زينشينكو أكثر خطورة بعض الشيء بسبب عدد دقائق مشاركته، إلا أن الأوكراني يبدو أنه يتمتع بميزة أكبر بكثير من أي مدافع آخر في أرسنال من حيث الأهداف والتمريرات الحاسمة والنقاط الإضافية، وبلغت ملكيه زينشينكو تسعة في المائة فقط.