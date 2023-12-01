بثلاثية.. الهلال يحسم ديربي الرياض من النصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:
حقق الهلال الفوز على النصر بنتيجة 3-0 في ديربي الرياض، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من الدوري السعودي للمحترفين.
افتتح ميلينكوفيتش التسجيل في الديربي لصالح الهلال في الدقيقة 64، ثم أحرز ميتروفيتش الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 89 و 92.
وشهدت المباراة تسجيل النصر هدفين لكن تم إلغائهم، كما تعرض علي البليهي لاعب الهلال للطرد.
ويتصدر الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين بفارق 7 نقاط عن النصر.
اقرأ أيضًا:
باتشيكو: سنقدم مباراة ضد ونواذيبو تليق بمكانة بيراميدز في أفريقيا