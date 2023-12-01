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بثلاثية.. الهلال يحسم ديربي الرياض من النصر

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:
حقق الهلال الفوز على النصر بنتيجة 3-0 في ديربي الرياض، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من الدوري السعودي للمحترفين.
افتتح ميلينكوفيتش التسجيل في الديربي لصالح الهلال في الدقيقة 64، ثم أحرز ميتروفيتش الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 89 و 92.
وشهدت المباراة تسجيل النصر هدفين لكن تم إلغائهم، كما تعرض علي البليهي لاعب الهلال للطرد.
ويتصدر الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين بفارق 7 نقاط عن النصر.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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