بثلاثية.. الهلال يحسم ديربي الرياض من النصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

حقق الهلال الفوز على النصر بنتيجة 3-0 في ديربي الرياض، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من الدوري السعودي للمحترفين.

افتتح ميلينكوفيتش التسجيل في الديربي لصالح الهلال في الدقيقة 64، ثم أحرز ميتروفيتش الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 89 و 92.

وشهدت المباراة تسجيل النصر هدفين لكن تم إلغائهم، كما تعرض علي البليهي لاعب الهلال للطرد.

ويتصدر الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين بفارق 7 نقاط عن النصر.

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