شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يفوز على البنك الأهلى بهدف لـ"ريان" فى دورى Nile.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق سيراميكا الفوز على نظيره البنك الأهلى بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهم منذ قليل على استاد بتروسبورت ضمن مباريات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile".

وتمكن أحمد ياسر ريان مهاجم فريق سيراميكا، من تسجيل هدف الفريق الوحيد في اللقاء بالدقيقة 55، عقب استغلال تمريرة زميلة محمد عنتر داخل منطقة الجزاء ليسديدها قوية داخل شباك الحارس محمد أبوجبل.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد فريق سيراميكا للنقطة العاشرة ويحتل المركز التاسع بجدول تريب مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورىNile"، بينما توقف رصيد فريق البنك الاهلى عند النقطة الثالثة محتلا المركز السابع عشر.

وشهدت أحداث الشوط الأول سيطرة على الكرة من قِبَل لاعبى فريق سيراميكا، وإهدار فرص محققة للتهديف، أبرزها انفراد محمد عنتر بالحارس محمد أبو جبل ليسددها ضعيفة في يد الحارس بالدقيقة 32، بينما لم يقدم لاعبو فريق البنك الأهلى المستوى المطلوب منهم، حيث لم يتمكنوا من بناء هجمة واحدة طوال النصف الأول من اللقاء.

وخاض فريق البنك الأهلى بقيادة طارق مصطفى المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد أبوجبل.

خط الدفاع: محمود الجزار، أيمن أشرف، إسحاق يعقوبو، محمد بسيوني.

خط الوسط: محمد فتحي، سعيدو سيمبوري، أحمد النادرى، أحمد مدبولى، إبراهيم حسن.

خط الهجوم: كريم بامبو.

بينما جاء تشكيل فريق سيراميكا بقيادة أيمن الرمادى كالتالى:

حراسة المرمى: محمد بسام

خط الدفاع: محمد شكري - احمد رمضان بيكهام - چاستيس آرثر- أحمد هاني.

خط الوسط: محمد إبراهيم - صديق ايجولا - محمد عادل - محمد توني - محمد عنتر.

خط الهجوم: أحمد ريان.