شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يتصدر مجموعته بدورى أبطال أفريقيا بفارق الأهداف عن ميدياما وبلوزداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتصدر فريق الكرة الأول بالنادى الأهلى ترتيب مجموعته بدورى أبطال أفريقيا، بعد مواجهة شباب بلوزداد الجزائرى وميدياما الغاني فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم.

وسقط فريق شباب بلوزداد أمام ميدياما الغاني بنتيجة 2-1، فى المباراة التى أقيمت اليوم ضمن مواجهات الجولة الثانية للمجموعة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي.

أحرز عبد الرؤوف بن غيث هدف التقدم لصالح شباب بلوزداد ضد ميدياما فى الدقيقة 39 عن طريق ركلة جزاء، ثم سجل دانيال لوموتي هدف التعادل فى الدقيقة 45، وأضاف مامادو الهدف الثانى لصالح ميدياما فى الدقيقة الأخيرة من زمن المباراة.

وبعد هذه المباراة يستمر الأهلى فى صدارة مجموعته بفارق الأهداف رغم التساوى فى النقاط مع ميدياما وشباب بلوزداد، لاسيما أن المارد الأحمر سيخوض مواجهة الجولة الثانية مساء غد، السبت، في العاصمة التنزانية دار السلام.

ويأتى ترتيب المجموعة الرابعة كالتالى:

1_ الأهلى فى المركز الأول برصيد 3 نقاط.. وسجل 3 أهداف ولم يستقبل

2_ ميدياما.. فى المركز الثانى برصيد 3 نقاط.. وسجل 2 وسكنت شباكه 4 أهداف

3_ شباب بلوزداد.. فى المركز الثالث برصيد 3 نقاط.. وسجل 4 أهداف واستقبلت شباكه 2

4_ يانج أفريكانز.. فى المركز الرابع بدون نقاط.. ولم يسجل أى هدف واستقبلت شباكه 3 أهداف