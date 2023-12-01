شكرا لقرائتكم خبر عن محمد إبراهيم رجل مباراة سيراميكا والبنك الأهلى فى دورى Nile والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد محمد إبراهيم صانع ألعاب فريق سيراميكا جائزة رجل مباراة فريقه أمام البنك الأهلى عقب اختيار رابطة الأندية المصرية المحترفة، وذلك بعد الأداء الجيد الذى ظهر عليه أثناء اللقاء.

وكان فريق سيراميكا قد حقق الفوز على نظيره البنك الاهلى بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهم منذ قليل على استاد بتروسبورت ضمن مباريات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile".

وتمكن أحمد ياسر ريان مهاجم فريق سيراميكا من تسجيل هدف الفريق الوحيد في اللقاء بالدقيقة 55 عقب استغلال تمريرة زميلة محمد عنتر داخل منطقة الجزاء ليسددها قوية داخل شباك الحارس محمد أبو جبل.

وبهذة النتيجة يرتفع رصيد فريق سيراميكا للنقطة العاشرة ويحتل المركز التاسع بجدول تريب مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile" بينما توقف رصيد فريق البنك الأهلى عند النقطة الثالثة محتلا المركز السابع عشر.