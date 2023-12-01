شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية نادى الزهور تفوّض مجلس الدمرداش فى اعتماد الميزانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انعقاد الجمعية العمومية العادية لنادي الزهور عدم اكتمال الجمعية العمومية، وعدم صحة مناقشة جدول الأعمال، وتفويض مجلس الإدارة برئاسة المستشار محمد الدمرداش، وتجديد الثقة في مجلس الإدارة لعام جديد.

وأعلن الدكتور سيد حزين وكيل أول وزارة الشباب والرياضة، حضور عدد 269 عضوا في اجتماع الجمعية العمومية لنادي الزهور من إجمالي 4998 عضوًا قامو بالتسجيل في الكشوف، ليكتمل النصاب القانوني لعدد الموقعين بالكشوف ولا يكتمل لانعقاد الجمعية العمومية، وبالتالي عدم صحة مناقشة جدول الأعمال وتفويض مجلس الإدارة في اتخاذ القرارات وإرسال الميزانية والحساب الختامي للجهاز المركزي للمحاسبات.

وحرصا منه على التواصل مع الأعضاء والاستماع لهم، قرر "الدمرداش" انعقاد جلسة المناقشة مع الحضور بصورة ودية، على الرغم من عدم اكتمال النصاب القانوني لها.

واستقبل مجلس الإدارة الأعضاء منذ الصباح مع انطلاق الجمعية العمومية والتي شهدت إقبالا كبيرا وسط إشادة بالتنظيم الذي اتسم بالسلاسة في التسجيل.

وبدأ تسجيل الأعضاء فى حضور اللجنة القضائية وممثلي اللجنة الأولمبية المصرية وممثلي مديرية الشباب والرياضة، بكشوف الحضور ابتداءً من الساعة التاسعة صباحًا واستمر حتى الساعة السابعة مساءً في صالة الكاراتيه، وكان من المقرر عقد اجتماع الجمعية العمومية الساعة الثامنة مساءً في الصالة المغطاة للذين لهم حق حضور الجمعية العمومية من أعضاء المقر الرئيسي بمدينة نصر الذين قاموا بسداد الاشتراكات السنوية ومضى على عضويتهم عام واحد.