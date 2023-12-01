شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى راحة 48 ساعة قبل الاستعداد لمواجهة الزمالك فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قرر علي ماهر المدير الفني للنادي المصري، منح لاعبي الفريق، راحة سلبية لمدة 48 ساعة، وذلك عقب الفوز على إنبي بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم على ستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة دوري NILe.

ومن المقرر أن يعود النادي المصري إلى التدريبات يوم الإثنين المقبل بمعسكر الفريق بالقاهرة، استعداداً لمواجهة الزمالك المرتقبة.

وتقام مباراة الزمالك والمصري على استاد برج العرب بالإسكندرية، وذلك يوم الخميس الموافق 14 ديسمبر الجاري، وذلك بعدما تأجلت مواجهة المصري ومودرن فيوتشر، بسبب انشغال الأخير بخوض منافسات دور المجموعات بكأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويحتل النادي المصري المركز السادس في جدول مسابقة الدوري برصيد 12 نقطة، متساويا مع الاتحاد السكندري ومودرن فيوتشر، وخاض المصري 7 مباريات، فاز في 4 مواجهات وخسر 3 لقاءات أخرى، وأحرز لاعبو المصري 9 أهداف واستقبلت شباكهم 13 هدفاً آخر.