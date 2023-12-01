شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدورى المصرى بعد مباريات اليوم الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيم اليوم، الجمعة، الموافق 1/ 12/ 2023 ثلاث مباريات فى إطار منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة دورى nile، حيث استضاف إنبى نظيره المصرى البورسعيدى، واصطدم الداخلية ببلدية المحلة، ووقع البنك الأهلى فى مواجهة سيراميكا، وبعد الثلاث مواجهات أصبح ترتيب فرق الدورى كالتالى:



جدول ترتيب الدورى المصرى

ميدو جابر يخطف فوزا قاتلا للمصرى أمام إنبى 2 / 1 فى مباراة مثيرة بالدورى

حقق فريق المصرى البورسعيدى فوزاً قاتلاً على إنبى بنتيجة 2 / 1 فى المباراة التى جمعتهما اليوم، ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري NILeباستاد برج العرب بالإسكندرية.

التعادل السلبى يحسم مواجهة الداخلية وبلدية المحلة فى دورى Nile

حسم التعادل السلبى مباراة الداخلية وبلدية المحلة، والتي أقيمت بينهما منذ قليل باستاد السلام ضمن الجولة السابعة من بطولة دوري NILE .. وشهدت المباراة محاولات من قبل لاعبى الفريقين لحصد الثلاث نقاط، حيث ظهرت خطورة فريق الداخلية عن طريق أحمد سيد غريب ومهارب ياسر بينما هجمات فريق بلدية المحلة عن طريق وزضم وحسام أشرف.

سيراميكا يفوز على البنك الأهلى بهدف لـ"ريان" فى دورى Nile

حقق فريق سيراميكا الفوز على نظيره البنك الأهلى بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهم منذ قليل على استاد بتروسبورت ضمن مباريات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile".