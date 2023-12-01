جمهورية شبين يعلن تعيين أبو العينين شحاتة مديرا فنيا للفريق

القاهرة - سامية سيد -

أعلن مجلس إدارة جمهورية شبين، تعيين أبو العينين شحاتة مديرا فنيا للفريق، خلفا لعصام شعبان الذى قدم استقالته من قيادة الفريق منذ فترة لسوء النتائج فى دورى المحترفين.

ونشر الحساب الرسمى لنادى جمهورية شبين عبر "فيس بوك"، صورة أبو العينين شحاتة معلقا عليه: "رسمياً.. الكابتن أبو العينين شحاتة مديراً فنياً للفريق الأول لكرة القدم بنادي جمهورية شبين وجار تشكيل باقي الجهاز".

وخسر فريق جمهورية شبين أمام طنطا بهدف نظيف فى إطار منافسات الجولة العاشرة من دورى المحترفين، ليبقى فى المركز التاسع عشر برصيد 5 نقاط من فوز وتعادلين وخسارة 7 مباريات.

ويستعد فريق جمهورية شبين لمواجهة وادى دجلة على استاد الجمهورية بشبين، فى إطار منافسات الجولة الحادية عشرة فى دورى المحترفين.