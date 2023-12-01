شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يحتفل بخروج محمد بسام بشباك نظيفة للمباراة رقم 100 فى تاريخه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الحساب الرسمى لنادى سيراميكا على الاحتفال بخروج محمد بسام بشباك نظيفة أمام البنك الأهلى، فى المباراة التى انتهت بفوز سيراميكا بهدف نظيف فى إطار منافسات الجولة السابعة من دورى nile.

وكتب الحساب الرسمى لنادى سيراميكا على موقع "فيس بوك": "حارسنا محمد بسام يحافظ على نظافة شباكه للمباراة رقم 100 في تاريخه .. تهانينا لحامي العرين".

حقق فريق سيراميكا الفوز على نظيره البنك الأهلى بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهم منذ قليل على استاد بتروسبورت ضمن مباريات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile".

وتمكن أحمد ياسر ريان مهاجم فريق سيراميكا، من تسجيل هدف الفريق الوحيد في اللقاء بالدقيقة 55، عقب استغلال تمريرة زميلة محمد عنتر داخل منطقة الجزاء ليسددها قوية داخل شباك الحارس محمد أبوجبل.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد فريق سيراميكا للنقطة العاشرة ويحتل المركز التاسع بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورىNile"، بينما توقف رصيد فريق البنك الاهلى عند النقطة الثالثة محتلا المركز السابع عشر.