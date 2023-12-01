شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يودع كأس مصر لكرة اليد بعد الخسارة من البنك.. وفوز الزمالك على الجزيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيمت على مدار اليوم الجمعة لقاءات قوية على صعيد دور الـ16 بمسابقة كأس مصر للموسم المحلى 2023/2024 لكرة اليد.

شهد هذا الدور فوز كل من: البنك الأهلى على الأهلى 27/26، والزمالك على الجزيرة 30/29، وهليوبوليس على الشمس 31/30، برميات الترجيح، وسبورتنج على الطيران 23/19.

بينما تم تأجيل مواجهتى سموحة مع القناة وأصحاب الجياد مع دلفى، حتى يوم 5 ديسمبر الجارى.

وتستعد مصر لاستضافة كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد للرجال خلال الفترة من 19 إلى 29 يناير المقبل، على مجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي، ويتأهل الفائز باللقب إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وسيواجه متصدر المجموعة الثانية "مجموعة مصر" وصيف المجموعة الرابعة "مجموعة تونس"، بينما سيلاقي وصيف المجموعة الثانية متصدر المجموعة الرابعة في ربع نهائي البطولة.

وفي حالة فوز مصر في الدور ربع النهائي، وفي الجانب الآخر حقق منتخب تونس الفوز، سيلاقي منتخب مصر منتخب تونس في نصف النهائي.

مجموعات كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد 2024

المجموعة الأولى: كاب فيردي - الكونغو الديمقراطية - زامبيا - رواندا

المجموعة الثانية: مصر - غينيا - الكاميرون - الكونغو برازافيل

المجموعة الثالثة: المغرب - الجزائر - الجابون - ليبيا

المجموعة الرابعة: تونس - أنجولا - نيجيريا - كينيا