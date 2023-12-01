البنك الأهلي يسقط الأهلي في كأس مصر لكرة اليد

ياسر رشاد - القاهرة - نجح فريق البنك الأهلي السكندري في تفجير واحدة من أقسى مفاجأت كأس مصر لكرة اليد بعد نجاحه في إقصاء فريق النادي الأهلي من المسابقة بالفوز عليه بنتيجة ٢٨ / ٢٧ في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الجمعة بالإسكندرية ضمن مباريات كأس مصر .

جاءت المباراة قمة في الاثارة بين الفريقين وظلت متكافئة أغلب احداثها خاصة في دقائق الشوط الثاني الأخيرة عندما كان التعادل ٢٧ / ٢٧ واحتسبت رمية جزائية للنادي الأهلي ولم يتبقى سوى سبع ثوان على نهاية المباراة ليهدر فريق النادي الأهلي الرمية الجزائية وترتد الهجمة لصالح فريق البنك الأهلي الذي يسجل هدفا قاتلا مع الثانية الأخيرة من أحداث المباراة ويفوز بالمباراة ٢٨ / ٢٧ وسط فرحة عارمة من لاعبي البنك الاهلي وجهازهم الفني بقيادة عمرو الجيوشي النجم الدولى السابق واخد أفراد الجيل الذهبي لمنتخب مصر لكرة اليد .

يذكر ان فريق البنك الاهلي اصبح احد اهم الفرق في الدوري المصري لكرة اليد واحرز في شهر سبتمبر الماضي الميدالية البرونزية للبطولة العربية لكرة البد التي اقيمت في المملكة العربية السعودية .