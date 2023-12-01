ترتيب الدوري السعودي بعد فوز الهلال على النصر

ياسر رشاد - القاهرة - حقق الهلال الفوز على النصر بثلاثة أهداف نظيفة، ضمن منافسات دوري روشن السعودي للموسم الحالي 2023_2024.



جاءت أهداف الهلال عن طريق الثنائي سافيتش في الدقيقة 64 من عمر الشوط الثاني، بينما أضاف المهاجم الصربي ألكساندر ميتروفيتش الهدفين الثاني والثالث في الدقائق 89، والدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع من عمر اللقاء.

ترتيب الدوري السعودي لهذا الموسم

1- الهلال.. 38 نقطة

2- النصر.. 34 نقطة

3- الأهلي.. 30 نقطة

4- الاتحاد.. 28 نقطة

5- التعاون.. 25 نقطة

6- الفتح.. 24 نقطة

7- الاتفاق.. 23 نقطة

8- الفيحاء.. 19 نقطة

9- الوحدة.. 19 نقطة

10- ضمك.. 18 نقطة

11- الشباب.. 16 نقطة

12- الرياض.. 16 نقطة

13- الطائي.. 14 نقطة

14- الخليج.. 13 نقطة

15- أبها.. 13 نقطة

16- الأخدود.. 10 نقاط

17- الرائد.. 9 نقاط

18- الحزم.. 8 نقاط