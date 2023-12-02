محمد صلاح: إيقاف فتوح وصبحي وزناري أفضل القرارات منذ ٥٠ عامًا

محمد اسماعيل - القاهرة - قال الكابتن محمد صلاح نجم نادي الزمالك أن باتشيكو السبب في خسارة بيراميدز أمام الزمالك في الكأس بسبب تغييراته ويتحمل الخسارة مشيرا إلى أن بيراميدز لن يحصل على أي بطولات في مصر لأنه يفتقد الروح في التنافس على البطولات.

وأضاف "صلاح"، خلال حواره مع الإعلامية إيمان أبوطالب في برنامجها بالخط العريض على شاشة الحياة؛ إن الزمالك ينقصه الاستقرار الإداري.

وتابع صلاح خلال اللقاء: أتمنى الاستمرار في إيقاف فتوح وصبحي وزناري لأنه من أفضل القرارات منذ 50 عاما، مضيفا: لست خائفا من توقيع فتوح للأهلي.

وقال صلاح في حواره: إن مرتضى منصور رئيس الزمالك السابق، لم يخدمني في أي شيئ.

وأجاب صلاح في الحلقة على سؤال بشأن توقعاته بتألق إمام عاشور، لاعب الأهلي مع القلعة الحمراء.