محمد صلاح: أداء الزمالك متذبذب حاليًا.. وهذا أول راتب لي من الكابتن حلمي زامورا

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

قال الكابتن محمد صلاح مدرب الزمالك الأسبق، إنه ليس اجتماعيًا رغم ممارسته كرة القدم.

وأضاف "صلاح"، خلال لقائه مع الإعلامية إيمان أبوطالب في برنامجها بالخط العريض على شاشة الحياة أن أول مباراة لعبتها في الزمالك كانت ضد المحلة عام 1974 مشيراً إلى أن الخواجة وحسن شحاته وعلي خليل كانوا نجوم الزمالك في بداياتي.

وأضاف صلاح خلال اللقاء: إن أول راتب حصلت عليه من الكابتن حلمي زامورا كان 400 جنيهًا عام 1981، مشيرًا إلى أن أداء الزمالك متذبذب حاليا وليس ثابتا.

وقال صلاح في حواره، إن مرتضى منصور رئيس الزمالك السابق، لم يخدمه في أي شيئ.

وأجاب صلاح في الحلقة على سؤال بشأن توقعاته بتألق إمام عاشور، لاعب الأهلي مع القلعة الحمراء.