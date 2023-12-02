"عمره ما خدمنى".. محمد صلاح يوضح علاقته بمرتضى منصور

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

أكد محمد صلاح مدرب نادي الزمالك الأسبق أنه ليس محسوبًا على مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق.

وقال "صلاح"، خلال لقائه مع الإعلامية إيمان أبوطالب في برنامجها بالخط العريض على شاشة الحياة: مرتضى منصور عمره ما خدمني، ولكن الصداقة شئ آخر حيث تربطني به صداقة، وليس من الأصل إنكار صداقتي به.

وأجاب صلاح في الحلقة على سؤال بشأن توقعاته بتألق إمام عاشور، لاعب الأهلي مع القلعة الحمراء.

كما كشف نجم الزمالك السابق، أن بعضا من لاعبي النادي الأهلي يتشاجرون حاليا داخل الملعب وخارجه، قائلا: فيه خناقات وتطاول من بعض اللعيبة.. كهربا والشناوي.. لو بحثنا سيد عبدالحفيظ مشي ازاي هتلاقيها بسبب لعيب.