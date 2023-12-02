أخبار النادى الأهلى اليوم الجمعة 1 / 12 / 2023

تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة الأهلي ويانج أفريكانز فى تنزانيا.. صور

عُقد ظهر اليوم، الجمعة، الاجتماع الفني لمباراة الأهلي ويانج أفريكانز التنزاني بدوري أبطال أفريقيا، للاتفاق على كافة الترتيبات الخاصة بالمباراة التى تجمع الفريقين فى السادسة مساء غد السبت على ملعب بنيامين مكابا.

مران الأهلي فى تنزانيا استعدادا ليانج أفريكانز.. فقرة بدنية وتدريبات للحراس

اختتم فريق الأهلي ظهر اليوم، الجمعة، استعداداته لمباراة يانج أفريكانز التنزاني والتى تجمع الفريقين غدا السبت بالجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا. وتدرب الأهلي على ملعب بنيامين مكابا الذى سيستضيف اللقاء، وتم السماح لوسائل الإعلام المختلفة بحضور ربع الساعة الأولى، وفقا للوائح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، والمقرر لها فى السادسة مساء غدا السبت.