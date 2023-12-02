الامارات | كأس «السوبر الإماراتي - البحريني» لكرة اليد بين الشارقة والنجمة اليوم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تشهد صالة نادي الشارقة، اليوم، قمة خليجية مصغّرة في كرة اليد، بين الشارقة والنجمة البحريني، على لقب كأس «السوبر الإماراتي - البحريني» في نسختها السادسة، حيث تقام المباراة الساعة الخامسة عصراً.

وجاء تأهل الفريقين إلى كأس السوبر، من خلال انتزاعهما بطولة السوبر المحلي في بلديهما للموسم الحالي، بعد أن أحرز الشارقة منتصف سبتمبر الماضي كأس «السوبر الإماراتي»، عقب فوزه على شباب الأهلي بنتيجة (25-24)، قبل أن يتمكن النجمة مطلع هذا الشهر من الفوز بالسوبر البحريني على حساب فريق الشباب بواقع (23-21).

وينشد الشارقة في الظهور السادس له في الكأس، التي استهلت للمرة الأولى سنة 2017، التخلص من العقدة التي تربطه في مواجهات النجمة البحريني، بعد أن نجح النجمة في حصد ألقابه الثلاثة في هذه المسابقة على حساب الشارقة، أولها في نسخة 2018 بالفوز بواقع (27-19)، ثم في النسختين الأخيرتين 2021 و2022، بالفوز (27-25) و(27-24) على التوالي.

ويطمح الشارقة في نسخة 2023 إلى ثاني ألقابه في كأس «السوبر الإماراتي - البحريني»، عقب تتويجه بلقب النسخة الثالثة في 2019 في المنامة، بالفوز على باربار البحريني (27-26).

ويستند المدير الفني لفريق الشارقة، التونسي سامي السعيدي، في مهمة رفع الكأس للمرة الثانية في مسيرة «الملك»، إلى كوكبة من اللاعبين المواطنين أصحاب الخبرات الذين سبق لهم الفوز بلقب النسخة الثالثة، ومن خلفهم المحترف التونسي مصباح الصانعي، والجزائري زهير نعيم المقيد في (خانة المقيم)، والمصري محمود فايز ضمن (خانة المواليد). وعلى الطرف الآخر، يعول مدرب النجمة، سيد علي الفلاحي، في مهمة «الهاتريك» على التوالي، واللقب الرابع لفريقه في الكأس، على الانتدابات الجديدة، عبر الحارس جاسم رضي، والشقيقين عبدالله ومجتبى الزيمور، بجانب كوكبة من اللاعبين الدوليين الذين يضمهم الفريق، يتقدمهم محمود ميرزا، وأحمد المقابي.

• الشارقة يأمل فك العقدة في مواجهة النجمة، بعد أن خسر أمامه في ثلاث مناسبات.