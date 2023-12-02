شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة بيراميدز ونواذيبو الموريتانى اليوم السبت 2 / 12 / 2023 بدوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق بيراميدز بقيادة البرتغالي باتشيكو لخوض مباراة جديدة الليلة بدوري أبطال أفريقيا، والتي تجمعه مع نواذيبو الموريتانى بالجولة الثانية بدور المجموعات ضمن منافسات المجموعة الأولى.

موعد مباراة بيراميدز ونواذيبو الموريتانى فى دوري أبطال أفريقيا

يحل الفريق الكروى الأول بنادى بيراميدز ضيفًا على نواذيبو الموريتانى فى السادسة مساء اليوم السبت باستاد «نواكشوط شيخا بويدى» فى العاصمة الموريتانية، فى إطار منافسات الجولة الثانية من بطولة دورى أبطال أفريقيا.

حكام مباراة بيراميدز ونوايبو بدوري أبطال أفريقيا

ويدير المباراة طاقم حكام من إثيوبيا بقيادة الحكم باملاك تسيما، ويُعاونه تيجيل بليتشو المساعد الأول، وفاسيكا يوليشيت المساعد الثاني، وميتوكو تيودروس الحكم المساعد الرابع.

ويراقب اللقاء، يايا بالدي (السنغال)، ويراقب أداء طاقم الحكام سيرجي صامويل (بوركينا فاسو)، والمنسق العام عبد الله العتماني (المغرب)، والمنسق الأمني إيفانز أوتشارو (كينيا).

القناة الناقلة لمباريات بيراميدز في دوري أبطال أفريقيا 2024

يمكن مشاهدة جميع مباريات بيراميدز فى مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2024 من خلال قنوات "بي إن سبورتس" الناقل الحصري للمسابقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء.