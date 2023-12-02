شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق منافسات نصف نهائى بطولة هونج كونج للاسكواش بمشاركة 4 مصريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم السبت، منافسات الدور نصف النهائي ببطولة هونج كونج للاسكواش، التى تستضيفها هونج كونج خلال الفترة بين 27 نوفمبر إلى 3 ديسمبر، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 190 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات، وهو ما يجعلها بفئة البلاتينيوم، أعلى فئة في بطولات الاسكواش.

ونجح 4 لاعبين مصريين وهم علي فرج، نور الشربيني، وهانيا الحمامي في التأهل إلى نصف ربع النهائي.

وجاءت مباريات المصريين فى نصف النهائي كالتالي:

- علي فرج ومصطفى عسل

- نور الشربيني والأمريكية أماندا صبحي

- هانيا الحمامي والبلجيكية نيلي جليس

يذكر أن الثنائي المصري، مصطفى عسل وهانيا الحمامي يحملان لقب البطولة عن النسخة الماضية، وكانت البطلة المصرية نوران جوهر المصنفة الثانية عالمياً للسيدات، قد اضطرت إلى الانسحاب من البطولة بسبب إصابة القدم التي تعرضت لها في بداية الموسم.