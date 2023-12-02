شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. الاجتماع الفنى لمباراة الزمالك وسوار الغينى فى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد الاجتماع الفني لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك وسوار الغينى اليوم، السبت، لمناقشة الترتيبات الخاصة باللقاء الذى يجمع الفريقين غدا فى التاسعة مساء. وخلال الاجتماع سيتم الاتفاق على كافة الجوانب التنظيمية المتعلقة بالمباراة والزي الخاص بكل فريق ومواعيد الوصول إلى الملعب وانطلاق عمليات الإحماء.

وفاز الزمالك على أبوسليم الليبى بهدف نظيف فى أولى مهام الأبيض فى دور المجموعات من بطولة الكونفدرالية الأفريقية، واستطاع يوسف أوباما إحراز هدف الزمالك من رأسية مميزة سكنت الشباك، والتي جمعت بينهما على ملعب برج العرب.

وطلب نادي الزمالك من نظيره سوار الغيني إقامة المباراة في القاهرة بدلاً من كوت ديفوار، وتمت الموافقة من جانب الفريق الغيني، على أن يتحمل مجلس إدارة الزمالك تكاليف إقامة الفريق الغيني.

ويقع الزمالك فى بطولة الكونفدرالية مع مجموعة تضم، ساجرادا الأنجولي، سوار الغيني، أبو سليم الليبي.