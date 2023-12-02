مواجهات سهلة لريال مدريد في شهر ديسمبر

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد عشاق ريال مدريد لمتابعة الفريق الأول لكرة القدم خلال شهر ديسمبر سواء في الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا خلال الموسم الجاري 2023/2024.



ويواجه ريال مدريد فرق سهلة نسبيًا خلال مواجهات شهر ديسمبر، حيث سيلعب أمام غرناطة، في الجولة ال 15 من الدوري الإسباني، السبت الموافق 2 ديسمبر، في 7:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 8:30 بتوقيت السعودية.

بينما سيلعب أمام ريال بيتيس، على ملعب الأخير، في الجولة ال 16 من الدوري الإسباني، وذلك في السبت الموافق 9 ديسمبر، في ال 5:15 مساءً بتوقيت القاهرة، وال 6:15 بتوقيت السعودية.

ويواجه ريال مدريد نظيره يونيون برلين، في الجولة السادسة من دور مجموعات بدوري أبطال أوروبا، الثلاثاء الموافق 12 ديسمبر، في ال 10 مساءً بتوقيت القاهرة، وال 11 بتوقيت السعودية.

بينما يستضيف ريال مدريد نظيره فياريال، في الجولة ال 17 من الدوري الإسباني، وذلك سيكون يوم الأحد الموافق 17 ديسمبر، 10 مساءً بتوقيت القاهرة، 11 بتوقيت السعودية.

بينما سخرج لمواجهة ألافيس، في الجولة الثامنة عشر من الدوري الإسباني، يوم الخميس 21 ديسمبر، 10:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 11:30 بتوقيت السعودية.