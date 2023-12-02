ماذا ينتظر محمد صلاح مع ليفربول في شهر ديسمبر؟

يتأهب الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، لخوض مواجهات قوية خلال شهر ديسمبر الجاري، على مستوى بطولة البريميرليج.

ويقدم لكم موقع “كورة 365” موعد مباريات محمد صلاح رفقة ليفربول خلال شهر ديسمبر الجاري، حيث ينتظره مباريات نارية في الدوري الإنجليزي ولقاء حاسم في كأس الرابطة.

مباريات ليفربول في شهر ديسمبر

يخوض محمد صلاح رفقة ليفربول أولى مباريات شهر ديسمبر، ضد فولهام، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من الدوري الإنجليزي، غدًا الأحد، في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة.

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وستكون المباراة الثانية بين ليفربول وكريستال بالاس، يوم السبت 9 ديسمبر، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من الدوري الإنجليزي، في تمام الساعة 2 ظهرًا بتوقيت القاهرة.

ويلعب الريدز ضد ضد سانت خيلويزي، في الجولة السادسة والأخيرة من مجموعات الدوري الأوروبي، يوم الخميس 14 ديسمبر ، في تمام الساعة 7:45 مساءً.

ثم يعود ليفربول المحترف ضمن صفوفه محمد صلاح، إلى مباريات الدوري بمواجهة من العيار الثقيل ضد مانشستر يونايتد، يوم 17 ديسمبر الجاري- في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر.

أما المباراة الخامسة، ستكون ضد وست هام، في ربع نهائي كأس الرابطة الإنجليزية، يوم 20 ديسمبر الجاري، في تمام الساعة 10 مساءً.

ويلاقي ليفربول نظيره آرسنال، في قمة الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي، يوم 23 ديسمبر، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً.

ويختتم الريدز مباريات الشهر يوم 26، ضد فريق بيرنلي، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من الدوري الإنجليزي، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً.