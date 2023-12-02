شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الزمالك يضع الرتوش الأخيرة على خطة عبور سوار الغينى فى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك اليوم، السبت، استعداداته لمواجهة سوار الغينى، المقرر لها التاسعة مساء غد، الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية من دورى المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية.

ويرسم معتمد جمال القائم بمهام المدير الفني للزمالك ليلة اليوم، السبت، خطة عبور فريق سوار الغينى، وركز على علاج أخطاء لاعبي الزمالك وذلك من أجل تفاديها في مواجهة بطل غينيا، كما حذرهم من التهاون أمام مرمى المنافس، أو التسرع فى إنهاء الهجمات، مطالبا إياهم باستغلال الفرص لتسجيل هدف مبكر يربك الفريق الضيف، ويمنحهم دفعة معنوية لحصد الثلاث نقاط.

وعكف الجهاز الفني للزمالك ،على مدار اليومين، على بتجهيز مقاطع الفيديو الخاصة بمباريات سوار الغينى لدراسة كل نقاط القوة والضعف فى صفوفه، وطريقته فى الاستحواذ على الكرة والتحضير وكيفية اختراق صفوف الخصم، وأهم اللاعبين الذين يعتمد عليهم في بناء خطته، وأبرز الأوراق الرابحة فى صفوفه.

ويهدف المدير الفني وجهازه المعاون لمواصلة الانطلاقة القارية قوية وتحقيق الفوز وحصد صدارة المجموعة مبكرًا، تجنباً للدخول فى الحسابات المعقدة، ويعول الفارس الأبيض على المساندة الجماهيرية الكبيرة والدعم الكبير الذى يتلقاه اللاعبون لتحقيق الهدف المطلوب.