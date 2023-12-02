شكرا لقرائتكم خبر عن ميدو جابر: عدم الانسجام من أسباب سوء نتائج المصرى وثقة على ماهر تحملنى المسئولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد ميدو جابر لاعب نادى المصرى البورسعيدى، أن عدم الانسجام أحد أسباب النتائج السلبية رغم المجهود الكبير للاعبى المصرى فى مباريات الدورى حتى الآن، والفوز على إنبى كان مهما جدا.

قال ميدو جابر، فى مداخلة مع الإعلامى سيف زاهر فى برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "عدم الانسجام أحد أسباب النتائج السلبية رغم المجهود الكبير للاعبى المصرى".

وأضاف ميدو جابر: "على ماهر شغال معانا كتير وتعبان معانا جدا ولكن التوفيق لم يحالفنا فى مباريات كثيرة ونحتاج فقط وقتا للانسجام لوجود عدد كبير من اللاعبين الجدد ونحاول نساعدهم".

وتابع: "ثقة على ماهر فى إمكانياتى بتخلينى أموّت نفسى علشان أساعد الفريق فى تحقيق الفوز والثلاث نقاط لإسعاد الجماهير التى تدعم الفريق فى كل مكان".

وعن مروان حمدى قال ميدو جابر: "مروان حمدى لاعب محترم جدا وأنا أعرفه من زمان وأكيد ما حدث غير مقصود؛ لأنه يحترم جمهور المصرى وهو على خلق وإن شاء الله ربنا يكتب له الخير والجمهور يسامحه".